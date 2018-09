Met deze smoezen verdwenen Robinson-kandidaten van de radar

De negentiende reeks van Expeditie Robinson begint vanavond op RTL 5. De kandidaten zijn alweer een tijd terug in Nederland, maar mochten in hun omgeving niets over hun deelname vertellen. Welke smoes bedachten ze om weg te gaan en hoe bleven de BN’ers op sociale media van de radar?

STIJN FRANSEN

Stijn Fransen ging, zogenaamd, ‘backpacken in Thailand’. ,,Dat was helemaal niet zo gek, dat had ook echt gekund, want ik was net gestopt met Goede Tijden Slechte Tijden. Op Instagram post ik ongeveer twee keer per week iets. Ik heb even iemand lief aangekeken om dat voor mij op een handige manier te doen.” Toch viel het de actrice (28) niet mee om het geheim te bewaren. ,,Ik ben in de aanloop fanatiek gaan sporten, want ik wilde wel goed voor de dag komen. Ik heb zwemles genomen en stond drie keer per week in de sportschool. Daar kreeg ik wel vragen over. Kon ik natuurlijk niets zeggen. Wat dat betreft was ik zo megablij dat ik het eindelijk kon vertellen.”

Volledig scherm Stijn Franssen © RTL

JODY BERNAL

Jody Bernal vertelde zijn omgeving dat hij ‘een rondreis in zijn eentje ging maken’. ,,Het domme was dat ik tegen de één zei dat ik naar Azië was en tegen anderen Colombia noemde. Een paar vrienden vonden het verdacht en zijn gaan speuren. Toen moest ik even liegen. Dat vond ik wel vervelend”, aldus de 36-jarige zanger/deejay, voor wie Robinson extra spannend was. Zijn vrouw was zwanger van hun tweede kind en in augustus uitgerekend. ,,Maar juist zij zei tegen me: ‘Gaan, want dit is wat je altijd hebt gewild.’ Het had dus eerder geboren kunnen worden en dan zou ik er misschien niet bij zijn geweest. Maar gelukkig kwam ze in augustus, toen de opnames al klaar waren.”

Volledig scherm Jody Bernal © RTL

CORRY KONINGS

Corry Konings twijfelde even aan deelname. ,,Je stelt je de vraag: kan ik wel mee, is het te doen? Maar ik houd wel van aparte dingen. Mijn dochter zei: ‘Als je nu niet meedoet, doe je het nooit meer’”, aldus de zangeres, met haar 67 jaar de oudste kandidaat ooit. Ze vond het lastig om haar deelname geheim te houden. ,,Ik heb tegen mijn omgeving gezegd dat ik op vakantie was naar Portugal. Niemand heeft daaraan getwijfeld. Vrienden van mijn zoon vroegen daarna of het een lekkere vakantie was. Dan moest ik liegen en dat vond ik wel erg. Ik moest sowieso elke keer zo uitkijken met wat ik zei. Je zit zo vol van dit avontuur dat je het eigenlijk met iedereen wilt delen.”

Volledig scherm Corry Konings © RTL

LOIZA LAMERS

,,Expeditie Robinson draait om: geheimhouden”, zegt Loiza Lamers. Het 23-jarige model, dat als eerste transgender het televisieprogramma Next Top Model won (2015), gebruikte de smoes dat ze ‘voor een fotoshoot naar het buitenland moest’. ,,Ik heb het heel vaag gehouden. Maar normaal gesproken heb ik mijn telefoon altijd bij me. Als je dan ineens niet meer te bereiken bent, is dat best een dingetje. Toen ik terug was, heb ik dan ook wel een paar ruzietjes gehad. Riepen ze: ‘Waarom heb je niet gereageerd?’ En kon ik nóg niets vertellen. Voor social media hadden we een plan gemaakt. Veel foto’s van shoots. Daar hebben veel mensen niets gemerkt.”

Volledig scherm Loiza Lamers © RTL

DONNY ROELVINK

,,Ik had een vakantiebreak nodig, heb ik gezegd”, vertelt model Donny Roelvink (21). ,,Na Temptation Island was er een hoop heisa. Dus zei ik: ‘Jongens, ik ben even naar Spanje, ik laat mijn telefoon thuis.’ Ik deed ook een socialmediastop. Het werd me zogezegd even teveel. Een nepverhaal natuurlijk, maar het werkte. Mijn management postte wel af en toe oude dingetjes op Insta. Omdat ik Temptation Island had gedaan en Dave (broer) eerder al aan Robinson had meegedaan, verwachtte niemand dat ik er nu ook in zou zitten. Natuurlijk heb ik tips gekregen van Dave. De belangrijkste: vuur maken.”

Volledig scherm Donny Roelvink © RTL

FAMKE LOUISE

Liefst 577.000 volgers heeft Famke Louise op Instagram. Hoe houd je dan geheim dat je wekenlang weg bent? ,,Voordat ik naar het eiland vertrok, heb ik filmpjes opgenomen. Zo leek het net alsof ik gewoon in Nederland was. Tegen veel mensen heb ik gezegd dat ik lekker op vakantie was. Dat werd geloofd. Alleen mijn familie, management en twee vriendinnen wisten het”, aldus de 19-jarige vlogster/zangeres, die haar telefoon niet kon gebruiken. ,,In mijn geval scheelde het wel dat weinig mensen mijn nummer hebben.”

Volledig scherm Famke Louise © RTL

