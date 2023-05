Met deze Idols-auditie begon de carrière van Loreen | Eurovisie Songfestival 2023

Ere Zilveren Nipkowschijf Van een parodie op Burning Daylight tot het Smurfen­lied met Mark Rutte: zeven momenten uit Even tot hier

Hoewel Even tot hier al negen seizoenen lovende kritieken en miljoenen kijkers trekt, duurde het jaren voordat het satirische televisieprogramma werd erkend met een televisieprijs. Het tij is inmiddels ruimschoots gekeerd, met de Gouden Televizier-Ring afgelopen najaar en de Ere Zilveren Nipkowschijf volgende maand. Goede reden voor een rondje langs zeven onvergetelijke momenten uit Even tot hier.