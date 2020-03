Merel Westrik: Geen vriendinnen meer op de bank bij Ladies Night

,,Er mag wel wat meer vuurwerk in, meer discussie tussen de gasten", zei Westrik over de Net 5-show. ,,We hebben het nu steeds over vriendinnen op de bank, maar misschien moeten we het hebben over vrouwen op de bank. Het mag allemaal wel wat meer schuren." De voormalig RTL-nieuwslezeres, die met de show vorig jaar haar debuut maakte bij Talpa, is van plan om ook wat sneller in te gaan grijpen in de gesprekken. ,,Dan wordt het wat sneller. Dat maakt het denk ik ook leuker om naar te kijken."



Met ‘Ladies Night 2.0' hoopt Merel de kijkcijfers een boost te kunnen geven. Het eerste seizoen trapte in oktober af met 378.000 kijkers, maar de weken erna daalde dat aantal flink. De laatste uitzending wist nog maar 126.000 kijkers te boeien. ,,Dat was natuurlijk niet zo goed, nee. Dat zou ik nu ook echt te weinig vinden. Ik hoop echt op 200.000, 250.000 kijkers."



Westrik zet daarmee iets lager in dan medebedenkster Linda de Mol voor de start van het eerste seizoen. De Mol hoopte toen op minimaal 250.000 kijkers. ,,Alles boven de 200.000 is oké, vanaf 250.000 word ik blij, bij 300.000 hangt de vlag uit en onder de 200.000 heb ik een lichte depressie", zei ze destijds.