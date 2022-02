Nadat Lil’ Kleine zijn vriendin Jaimie Vaes zodanig had toegetakeld dat ze tot bloedens toe naar de lobby van het hotel op Ibiza rende om hulp te halen, verschanste de lafaard zich in de kast van zijn totaal aan gort geslagen hotelkamer. Hij deed zijn naam op alle fronten eer aan: klein, miezerig en laag. Mepper Kleine werd geboeid afgevoerd, maar stond voordat de laatste restjes verdovende middelen zijn lichaam hadden verlaten alweer buiten. Het akkefietje liep met een sisser af dankzij het sublieme samenspel van manager Nathan Moszkowicz en diens stiefmoeder, advocaat Nienke Hoogervorst. Mondje dicht, zand erover, iemand zin een glaasje champagne?

Jaimie nam even afstand na het Ibiza-‘incident’. Gelukkig bleef zijn platenlabel trouw achter hem staan en kon hij rustig vol zelfmedelijden werken aan zijn nieuwe plaat Ibiza Stories. Het album - met een zelfportret als gebroken man op de cover - kwam vorige maand uit en staat op nummer 1 in Nederland en België. Je vrouw mishandelen is kennelijk nog geen reden om iemand te cancelen.

Quote De mogelijk­heid is zeer aanwezig dat ze hem over een tijdje zal vergeven en de relatie nog een kans geeft

Mepper Kleine beloofde zijn leven te beteren, maar wie hield hij voor de gek? Op heftige beelden van bewakingscamera’s is te zien hoe hij zondag zijn vriendin aan haar haren de auto uit sleept en haar hoofd tussen de portier klemt. Hij werd wederom aangehouden en team Moszkowicz staat opnieuw klaar om de scherven te lijmen. Of er deze keer iets gaat veranderen is zeer de vraag. Ik hoop vurig dat zo’n jongen professionele hulp zoekt nadat hij een heel groot stuk humble pie heeft gegeten.

Nog vuriger hoop ik dat de maat voor zijn vriendin Jaimie nu echt vol is, maar de mogelijkheid is zeer aanwezig dat ze hem over een tijdje zal vergeven en de relatie nog een kans geeft. Vanwege de kinderen. Uit angst. Of omdat ze, wrang genoeg, nog van hem houdt en tegen beter weten in hoopt op verandering.

Breken met een gewelddadige relatie is onvoorstelbaar moeilijk, blijkt ook uit de cijfers. Gemiddeld gaan er veertig mishandelingen vooraf aan het punt waarop een slachtoffer weggaat bij zijn/haar mishandelaar. De druk opvoeren om te vertrekken of het slachtoffer de schuld te geven van het geweld werkt alleen maar meer verlammend. Zoals Danielle van Aalderen, de ex van Lange Frans, op Instagram schreef: ‘Als je nu niet kiest voor je jezelf en je zoontje, dan ben je geen moeder maar een loeder.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Omdat mepper Kleine en Jaimie Vaes bekende Nederlanders zijn, staat deze zaak - hoe triest ook - nu in de volle schijnwerpers van de juicekanalen en (social) media. Het onderwerp krijgt aandacht, en dat is goed. Maar de vraag is tegelijkertijd: hoe gaat het met al die niet-bekende Nederlanders in het donker, wachtend op hulp? Geweld achter de voordeur nam de afgelopen jaren explosief toe, daarover zijn door vrouwenorganisaties als UN Women en Atria petities en brandbrieven naar de kamer gestuurd. Onze premier beloofde meer aandacht voor deze ‘schaduwpandemie’, maar er gebeurde tot nu toe precies geen reet.

Quote De overheid kijkt al jaren stelselma­tig de andere kant op. Maar wij hebben er zelf ook een handje van

Het is anno 2022 schandalig slecht gesteld met de zorg voor kwetsbare mensen in ons gave landje. Dat blijkt ook deze week uit de alarmerende berichten van overvolle opvangcentra voor slachtoffers van huiselijk geweld in Amsterdam; er worden zelfs hotelbedden ingezet om stroom op te vangen. Om nog maar te zwijgen over de schrijnende toestanden bij jeugdzorg. De overheid kijkt al jaren stelselmatig de andere kant op. Maar wij hebben er zelf ook een handje van. Want in Nederland heerst de cultuur dat wat er bij een ander achter de voordeur gebeurt een ‘privékwestie’ is, daar bemoei je je niet mee. Een denkfout, wat mij betreft. Dat moet juist wél. Want als jij het niet doet, wie dan wel?

Wil je weten hoe jij kan helpen bij vermoeden van huiselijk geweld? Luister dan vrijdag naar Zij zegt de podcast.

Ben of ken jij iemand die slachtoffer is van huiselijk geweld? Voor advies en hulp bij huiselijk geweld kun je (anoniem) terecht bij Veilig Thuis door te bellen naar 0800-2000. Tussen 09.00 en 17.00 uur kun je via de website ook chatten met een hulpverlener.

Abonneer je op de podcast Zij Zegt

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Elke week ook via Spotify en iTunes te beluisteren.

Stelling: wat er bij een ander achter de voordeur gebeurt is privé, daar bemoei je je niet mee

Eens/oneens? Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.