Menno slaat vrouw aan de haak in de B&B van Natasja: ‘Voelde dat er iets was’

B&B Vol LiefdeHij reisde voor Natasja af naar Frankrijk, maar meer dan een vriendschap bleek er vanuit haar kant niet in te zitten. Toch vond Menno de liefde, nota bene ín de bed and breakfast van Natasja. ,,Ik zei: ‘volgens mij moet jij mij iets vertellen, er is iets’. Toen zei hij: ‘ja ik ben verliefd’.”

Stapelgek was Menno van Natasja. Hij voelde een klik, vond haar aantrekkelijk en de twee hadden samen veel lol. Maar het bleef voor Menno slechts bij die gevoelens, want Natasja stelde uiteindelijk niet de vlinders voor hem te voelen waar ze zo naar op zoek was. Die bekentenis deed Menno pijn, hij liet er zelfs wat tranen om. Toch keerde hij terug naar Nederland met het idee zijn vriendschap met Natasja wél te onderhouden.

Nu blijkt dat Menno alsnog de liefde heeft gevonden en wel in de bed and breakfast van Natasja. Dat vertelt de blondine vandaag aan RTL Boulevard. ,,Mijn been zat in het gips en toen ben ik naar Nederland gegaan. En hij zou een paar dagen de B&B waarnemen. En toen is hij verliefd geworden op een gast die daar was.” Natasja had bij thuiskomst direct het gevoel ‘dat er iets was’. ,,Ik zei: ‘volgens mij moet jij mij iets vertellen, er is iets’. Toen zei hij: ‘ja ik ben verliefd’.”

‘Hartstikke oké mee’

Jaloers op de verliefdheid van Menno is Natasja absoluut niet. ,,Mooi toch? B&B vol liefde. Ik was er hartstikke oké mee. Ik had inderdaad echt wel uitgevonden dat het niks ging worden. En dat wist hij ook. Dus ik denk dat hij ook hartstikke gelukkig is.”

