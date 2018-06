'Meneer Reimers' kijkt niet raar op van Marktplaatsdumping Druiventros: 'Ze vonden het maar ouwe meuk'

Het verbaast hoteladviseur Willem Reimers (71) niet dat de eigenaren van De Druiventros de complete inboedel van het pop-up restaurant op Marktplaats hebben gezet. De familie Mutsaers was volgens 'de bekendste gastheer van Nederland' al vanaf dag één niet te spreken over de inrichting van het restaurant. ,,Ze vonden het maar ouwe meuk, dus dit had ik wel zien aankomen.”