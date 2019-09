Memphis Depay nu ook model en Ranomi is een heks

Eigenlijk dansen ze natuurlijk al jaren wel eens, maar nu ligt de nadruk er ook echt op. OG3NE doet mee aan Dance, dance, dance en zo te zien hebben de meiden er al erg veel zin in. Een beetje promotie kan dan natuurlijk niet ontbreken.

Wat een feest! Dat zegt Jeroen van Koningsbrugge over de eerste Lama’s back in action show in Scheveningen. Hij deelt een mooie video waarop de oude vrienden weer samen te zien zijn.

Voetballer, rapper, en blijkbaar ook fotomodel. Voormalig PSV-speler Memphis Depay kan het allemaal. Hij liet zich een paar strakke outfits aanmeten en ging op de foto. Wij zijn benieuwd naar het eindresultaat.

Een zonnig en warm weekeinde staat voor de deur en dat is Gerard Joling niet ontgaan. Met ontbloot bovenlijf ligt hij aan zee en geniet hij met volle teugen van zijn ‘topdag’.

In Nederland heeft Charly Luske (halvefinalist The Voice of Holland) geen zoden aan de dijk gezet, maar elders in Europa is hij een graag geziene artiest. Porto, Rome, Venetië: het kan allemaal niet op deze week, en daar hoort natuurlijk een cool kiekje bij.

Kristalblauw water, prachtige vergezichten en een romantisch terras vol bloemen en planten. Jeroen van der Boom is met zijn lief op een ‘onwaarschijnlijk mooie plek’ wakkergeworden. Geniet ervan daar!

Badr Hari gaat hard in de sportschool en verzekert ons dat wij er nog lang niet klaar voor zijn. Maar waarvoor?

The Voice Senior is een nieuwe winnaar rijker en zijn naam is Ruud. Coach Ilse de Lange is zo trots als een pauw en wenst haar kandidaat een glansrijke carrière toe.

Ranomi Kromowidjojo is in Brabant de koningin van de wateren, maar zo te zien heeft ze ook andere kwaliteiten. Je bent toch niet écht een heks, Ranomi?