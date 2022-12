Melanie C cancelt optreden in Polen vanwege omgang met lhbti-gemeenschap

‘In het licht van enkele problemen die bij mij onder de aandacht zijn gebracht en die niet in overeenstemming zijn met de gemeenschap die ik steun, ben ik bang dat ik niet meer zoals gepland kan optreden in Polen op oudejaarsavond’, schrijft Mel C, zoals de zangeres ook wel bekend is. ‘Ik hoop snel terug te komen. Ik hoop dat jullie allemaal een geweldige kerst hebben en de beste wensen voor 2023.’



Polen is de laatste jaren veelvuldig in het nieuws geweest rondom de rechten van mensen uit de lhbti+-gemeenschap. Zo stelde het land ‘lhbti-vrije zones’ in, waar kinderen en gezinnen niet met de denkbeelden uit deze gemeenschap in aanraking zouden komen. Deze zones werden met name in Europa veroordeeld en als discriminerend bestempeld.