Melania Trump waarschuwt 12-jarige zoon Barron voor verslaving

Melania Trump waarschuwt haar 12-jarige zoon Barron voor de verslavende werking van zware medicijnen. Op een bijeenkomst over verslaving in Las Vegas zei de first lady dat ze met Barron praat over de gevaren van drugs en zware pijnstillers.

Melania moedigt Amerikaanse gezinnen aan om hun kinderen voor te lichten over de gevaren van drugsgebruik, in het bijzonder verslavende, opioïde pijnstillers. Zelf voert ze zulke gesprekken met Barron, vertelde ze volgens People op de bijeenkomst in Las Vegas. ,,Ik probeer hem uit te leggen hoe gevaarlijk drugs zijn. Het zal je hoofd verknoeien en je lichaam en het levert je werkelijk niets positiefs op.”

Melania sprak in Las Vegas als beschermvrouw van de organisatie Be Best, die zich richt op het welzijn van kinderen en anti-pesten. De bijeenkomst werd geleid door voormalig Fox News-presentator Eric Bolling. Hij verloor in 2017 zijn zoon, die overleed na een overdosis fentanyl terwijl hij op school zat. ,,Ik wil geen expert zijn, maar wat we hier proberen is levens redden. Misschien redden we wel duizend levens, maar eentje is genoeg", zei Bolling.

De first lady (48) vertelde in gesprek met Bolling dat de Amerikanen de meeste pijnstillers gebruiken en per persoon meer pillen innemen dan waar ook ter wereld. Melania: ,,Het aantal sterfgevallen als gevolg van een overdosis is sinds 1999 verviervoudigd", vertelde Melania de aanwezigen. ,,De oorzaak hiervan is een enorme toename van verslaafden aan pijnstillers, heroïne en nu fentanyl. Geen enkel deel van ons land of samenleving blijft gespaard van de dodelijke verslaving. De statistieken bewijzen dat dit de ergste drugscrisis in de Amerikaanse geschiedenis is.”