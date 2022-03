Meilandjes in de bijstand trekken bijna 1,1 miljoen kijkers, ondanks kritiek

Vooraf was er veel kritiek op het ‘sloebertje spelen’ in het nieuwe programma van de Meilandjes, Chateau Bijstand . In de kijkcijfers is dat nog niet terug te zien, want er keken gisteravond bijna 1,1 miljoen mensen naar de eerste aflevering op SBS 6.

De Meilandjes verruilen voor Chateau Bijstand hun luxe leven in hun Noordwijkse villa voor een eenvoudige huurwoning en een bijstandsuitkering. Bijna 1,1 miljoen mensen waren nieuwsgierig naar de laatste avonturen van de flamboyante voormalig kasteelheer en zijn gezin. Daarmee zitten Martien en de zijnen zo'n beetje op het niveau van afgelopen seizoen van realityshow Chateau Meiland, waarmee ze op de maandagen gemiddeld 1,5 miljoen kijkers scoorden en op donderdagen 1 miljoen.

Met bijna 1,1 miljoen kijkers was de Meiland-show het op zes na best bekeken programma van de dag. Het NOS Journaal van 20.00 uur was met ruim 2 miljoen kijkers het best bekeken. Het Half Acht Nieuws van RTL 4 volgde met 1,4 miljoen kijkers. Radar completeerde de top 3 met 1,3 miljoen kijkers.

Vooraf klonk kritiek op Chateau Bijstand. In De Avondshow met Arjen Lubach werd al een week geleden de vloer aangeveegd met het hele format. ,,Armoede is niet alleen iets minder lekkere chips kopen, het is ook dat je geen chips kunt eten door de kiespijn omdat je al jaren geen geld hebt voor de tandarts’’, zegt Lubach over wat hij ‘armoedeporno’ noemt. Ook tv-columnist Angela de Jong van deze site vroeg zich af of het programma nog wel kan, nu de tijdsgeest is veranderd. ,,Hoe kijken de slachtoffers van de Toeslagenaffaire hier naar?”

In talkshow HLF8 vrijdagavond was het ongemak voelbaar toen bijstandsgerechtigde Hanny Heuvelink aan de Meilandjes vertelde hoe het is om dag in, dag uit bang te zijn dat je niet rondkomt. ,,Ik hoop dat ze er iets van opsteken’’, besloot Heuvelink.

Trending topic

Het programma bleek op Twittervoer voor discussie: Chateau Bijstand was urenlang trending topic. De meningen liepen zeer uit een, van mensen die storen aan het entertainmentgehalte van een programma dat armoede aan de kaak stelt, tot kijkers die er juist van genoten. ‘Neem dit programma niet te serieus mensen. Dit is pure entertainment, voor degenen die van de Meilandjes houden. Als je hen niet (meer) leuk vindt, dan zap je toch lekker door?’, schrijft ene Kirsten. Een ander: ‘Wij zitten niet voor de lol in de bijstand. Zij hebben niet de dagelijkse druk en stress van hoge energiekosten, boodschappen en onbetaalde rekeningen. Dit brengt niks bij aan de problemen in de bijstand.’

