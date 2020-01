Meghans vader: Mijn dochter en Harry beschadigen de Queen en de koninklijke familie

De vader, met wie Meghan (38) al enige tijd gebrouilleerd is omdat hij voor geld met de roddelbladen praat, deed zijn uitspraken vanochtend in de tv-show Good Morning Britain. ,,Toen ze trouwden, wisten ze wat hen te wachten stond. Het was Harry’s leven en Meghan kent de spotlights ook.”

Hij snapt het besluit van het stel niet, om een stap terug te doen van het koninklijk huis en naar Canada te verkassen. ,,De breuk met de royals gaat alleen maar voor meer problemen zorgen.”

Markle denkt niet dat zijn dochter wordt ‘gepest’ door de Britse roddelpers omdat ze een zwarte moeder heeft. In de media wordt daarover gespeculeerd, omdat Meghan bij dezelfde soort gebeurtenissen veel negatievere krantenkoppen krijgt dan haar schoonzus Kate. ,,Dit heeft niets met racisme te maken. Ik heb moeite om dat te geloven. Haar afkomst is nooit een probleem geweest, ook niet op school”, zegt Thomas.

Markle zegt nog steeds van zijn dochter te houden (‘Ik mis haar’) en hoopt dat ze het weer kunnen bijleggen. ,,Als je dit ziet, ik hou van je, laten we elkaar ontmoeten en er over praten", zegt hij. Hij hoopt ook dat Harry over alle wrok heen kan stappen, naar hem toe vliegt en hem onder ogen wil komen.

Getuigenis

Maar tegelijkertijd is hij ook bereid om te getuigen in de rechtszaal over een brief die Meghan hem stuurde en door de Britse krant Mail on Sunday werd afgedrukt. Harry en Meghan spanden onlangs een rechtszaak aan tegen de roddelpers, onder meer vanwege het publiceren van de vijf kantjes handgeschreven tekst van de voormalige actrice aan haar vader. Thomas Markle had de krant die brief gegeven. ,,Als het aankomt op een ontmoeting in de rechtbank, dan is dat prima. Dan kan ik hen eindelijk zien", zegt Thomas, die niet bij de bruiloft in mei 2018 was en zijn schoonzoon Harry en kleinzoon Archie nooit heeft ontmoet. ,,Ik wil niet met hen in gevecht.”

In de brief smeekte zijn dochter of hij alsjeblieft wil stoppen met communiceren via de roddelpers. ,,Als je van me houdt, zoals je in de pers zegt te doen, stop hiermee. Laat ons een vredig leven leiden. Alsjeblieft, hou op met liegen, met zoveel pijn veroorzaken, met het exploiteren van de relatie die ik heb met mijn man.”

