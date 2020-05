Meghan zet zaak tegen tabloids door, ondanks tegenslag

De hertogin van Sussex klaagde Daily Mail en de Mail on Sunday aan vanwege het publiceren van een brief aan haar vader Thomas Markle in 2019. Volgens haar is dat buiten haar weten om gedaan en is hij bewerkt geplaatst. Dat de kranten volgens Meghan daarmee ‘oneerlijk’ hebben gehandeld en ‘ongepast gedrag’ hebben vertoond, wordt nu niet meegenomen in de rechtszaak zo besloot de rechter vrijdag.



Volgens Meghans advocaten zorgt de uitspraak van de rechter er niet voor dat de kern van de zaak is veranderd. ,,De rechten van de hertogin zijn geschonden, de juridische grenzen van privacy zijn overschreden”, aldus een woordvoerder. Toch waren ze verbaasd over het oordeel van de rechter. ,,Hoewel de rechter erkent dat er een zaak is voor de schending van privacy en copyright zijn we verrast omdat dit oordeel suggereert dat oneerlijk gedrag niet relevant is.”