Meghan Markle in verwachting van eerste kindje

Drake openhartig over zoontje dat hij kreeg met oud-pornoster

8:08 Het zoontje van de wereldberoemde Canadese rapper Drake is volgens zijn vader een 'prachtig jongetje met bizar blauwe ogen'. Dat vertelde de zanger dit weekend in het HBO-programma The Shop. Het was de eerste keer dat de muzikant in een interview openlijk sprak over de inmiddels een jarige Adonis.