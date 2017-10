'Meghan Markle stapt uit Suits en stopt met acteren'

Woody Allen 'voelt mee' met Harvey Weinstein

16:20 Filmmaker Woody Allen 'voelt mee' met zijn collega Harvey Weinstein, die beschuldigd wordt van het intimideren, misbruiken en aanranden van diverse vrouwen. De 81-jarige regisseur: ,,Het is tragisch voor alle vrouwen die er bij betrokken zijn en het is verdrietig voor Harvey dat zijn leven een puinhoop is."