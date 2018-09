Meghan Markle speelt potje basketbal op torenhoge hakken

Hoewel de twee niet gekleed waren om te gaan sporten - Meghan arriveerde op hakken - deden ze vol overgave mee aan een basketbaltraining. Daarna was het tijd voor een wedstrijdje tussen Team Harry en Team Meghan en werden ze vanaf de zijlijn enthousiast aangemoedigd. Wie het potje heeft gewonnen, is niet bekend.



De workshops zijn onderdeel van de Coach Core Awards die later op de dag worden uitgereikt. De hertog en hertogin van Sussex reiken allebei een award uit. Harry neemt ook de afsluitende speech voor zijn rekening.



Coach Core is in 2012 opgericht door The Royal Foundation, de stichting van prins Harry en de hertog en hertogin van Cambridge. De organisatie helpt jongeren tussen de 16 en 24 jaar die geen opleiding of baan hebben hun carrière op te bouwen.