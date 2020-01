Meghan Markle schiet kiekjes van jong stel: ‘Het lijkt wel een droom’

,,We zagen een groep met twee honden", vertelt Asymina Kantorowicz, toevallig producer bij CTV News Vancouver Island. ,,Een van de vrouwen kwam naar me toe en vroeg of we hulp nodig hadden en of ze een foto voor ons moest maken. Ik zei 'sure', ik zag toen nog niet wie het was."



Toen zag de producer een bekend gezicht in de groep: Meghan's goede vriendin en Suits-collega Abigail Spencer. Op dat moment realiseerde ze zich dat de vrouw die een foto maakte de hertogin van Sussex zélf was.



,,Ik bevroor. Ik geloofde het eigenlijk niet. Toen keek ik opzij en zag ik prins Harry staan", vertelt de producer. ,,Ik kon alleen maar uitbrengen: 'Selfiesticks zijn niet altijd handig'. Toen lachte ze en zei iets van 'dat moeten wij beter kunnen'. Prins Harry zei: 'geen stress'."



Megan maakte drie foto's, gaf de telefoon terug en wenste het stel een gelukkig nieuwjaar. ,,We keken elkaar aan en zeiden: ‘Is dit echt gebeurd? Het lijkt wel een droom’."