'Meghan Markle komt niet naar Emmy Awards'

update Opblijven! Vannacht tweede auditie Glennis bij America's Got Talent

11:01 De Nederlandse superstrot Glennis Grace is vannacht (02.00 uur Nederlandse tijd) te zien in een voor haar cruciale voorronde van America's Got Talent. Ze treedt dan op tijdens de zogenoemde judge cuts, waar achttien succesvolle auditanten nogmaals hun kunsten mogen vertonen. Van hen gaan er maximaal zeven door naar de kwartfinales van het programma dat in de VS per aflevering ruim elf miljoen kijkers trekt.