Meghan Markle genomineerd voor Teen Choice Award

video Glennis Grace zingt loepzuiver in auditie America's Got Talent

25 juni De eerste beelden van Glennis Grace' auditie bij America's Got Talent zijn online gezet. Op de video, die verspreid is door Billboard, is te zien hoe de Nederlandse zangeres zich voorstelt aan de jury. Ook is een deel van haar auditie te zien, waarbij juryvoorzitter Simon Cowell behoorlijk onder de indruk lijkt.