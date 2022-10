Meghan: ‘Dankbaar dat ik tijd met koningin Elizabeth heb mogen doorbrengen’

UpdateMeghan, de echtgenote van prins Harry, is heel dankbaar dat ze koningin Elizabeth heeft leren kennen en tijd met haar heeft doorgebracht. Dat zegt de hertogin van Sussex in een interview met Variety.

In het gesprek gaat het onder meer over hoe Harry en Meghan de tijd na het overlijden van Elizabeth hebben beleefd. ,,Ik ben heel dankbaar dat ik bij mijn man kon zijn om hem te steunen, vooral in die tijd”, zegt Meghan daarover. Ze noemde het verder een ‘ingewikkelde periode'. Harry was wel enigszins optimistisch. ,,Nu is ze weer verenigd met haar man”, zou hij gezegd hebben tegen Meghan.

Volgens Meghan was Elizabeth ‘het meest stralende voorbeeld van vrouwelijk leiderschap’. Na haar dood dacht Meghan terug aan haar eerste officiële verplichting met de Queen. ,,Over hoe speciaal dat voelde. Ik voel me gelukkig. En ik ben nog steeds trots dat ik die warmte had met de matriarch van de familie.”

Acteren

In het interview gaf ze ook aan niet meer terug te keren als actrice. ,,Nee, ik ben klaar”, antwoordt Meghan op de vraag of ze ooit heeft overwogen weer te gaan acteren. ,,Je moet nooit nooit zeggen, maar mijn intentie is om dat absoluut niet te doen”. De 41-jarige Meghan speelde in verschillende films en series, maar werd vooral bekend als advocate Rachel Zane in de advocatenserie Suits.

Harry en Meghan trouwden in mei 2018 en hebben inmiddels twee kinderen: de 3-jarige Archie en de vorig jaar geboren Lilibet. Meghan zou het steunen als een van haar kinderen zou aangeven dat ze de entertainmentindustrie in willen gaan. ,,Als ouder wil je dat je kinderen iets vinden dat ze gelukkig maakt. Als dat de entertainmentindustrie is, prima. En veel succes. Maar het vereist nog steeds talent en veel doorzettingsvermogen.”