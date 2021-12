Megan Thee Stallion studeert af: ‘Doe dit voor mezelf’

Alhoewel haar carrière het afgelopen jaar in een stroomversnelling is geraakt, heeft Megan vaker aangegeven dat het voor haar erg belangrijk was evengoed een diploma te behalen. In een interview met People liet ze vorig jaar weten daar een speciale reden voor te hebben. ,,Ik doe het voor mezelf, maar ik doe het ook voor de vrouwen in mijn familie die mij gevormd hebben.”

Trots

De moeder van de rapper overleed in 2019 aan een hersentumor, haar oma stierf nog geen maand later. ,,Ik wilde mijn diploma halen want ik wil dat mijn moeder trots op me is, en ik wil dat mijn oma trots op me is. En mijn oma die nog leeft was vroeger lerares dus die hamerde er ook altijd op dat ik wel mijn school moest afmaken.”