Meeste Golden Globe-nominaties voor Marriage Story

Marriage Story, The Irishman, Joker, The Two Popes en 1917 strijden om het beeldje in de categorie beste filmdrama. One Upon a Time... in Hollywood is samen met Dolemite Is My Name, Jojo Rabbit, Knives Out en Rocketman genomineerd voor beste film, beste comedy en beste musical. In de regisseurscategorie nemen onder anderen Martin Scorsese (The Irishman), Quentin Tarantino (One Upon a Time... in Hollywood) en Todd Philips (Joker) het tegen elkaar op.



Scarlett Johansson is voor haar rol in Marriage Story genomineerd voor beste actrice in een dramafilm. Ze neemt het op tegen Saoirse Ronan (Little Women), Charlize Theron (Bombshell), Renée Zellweger (Judy) en Cynthia Erivo (Harriet). Bij de mannen gaat de strijd tussen Christian Bale (Ford v Ferrari), Antonio Banderas (Pain and Glory), Adam Driver (Marriage Story), Joaquin Phoenix (Joker) en Jonathan Pryce (The Two Popes).