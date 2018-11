‘Meest verslavende seizoen’ Narcos vanaf vandaag op Netflix

Hoewel Narcos: Mexico eigenlijk een apart programma is, zien veel Amerikaanse media de reeks als het vierde seizoen van de bekende show. De eerste twee series toonden het leven van Pablo Escobar, terwijl seizoen drie ging over het Cali-kartel dat de macht in Columbia overnam na de dood van de legendarische Colombiaanse drugsbaron. Ditmaal richt Netflix zich op Mexico, waar de strijd tussen het Guadalajara-kartel en de Amerikaanse DEA - verantwoordelijk voor de strijd tegen drugssmokkel in de Verenigde Staten - centraal staat. Het resultaat mag er zijn, vinden meerdere recensenten.

High

,,De serie is net zo verslavend als altijd in het navertellen van de geschiedenis van de drugsoorlog’’, jubelde CNN eerder deze week bijvoorbeeld. ,,Het is fris, slim uitgevoerd drama waar je op een andere manier high van wordt.’’



Ook showbizzwebsite The Hollywood Reporter is enthousiast. ,,De nieuwe gezichten en personages zijn in de eerste afleveringen leuk genoeg om te voorkomen dat je verveeld raakt’’, schijft de site. ,,Maar de serie is nog steeds écht Narcos in haar DNA.’’ De website Uproxx noemt de reeks zelfs ‘de meest verslavende tot nu toe’.



Niet alle recensenten zijn overigens positief. Volgens The Independent wordt het verhaal van Narcos: Mexico even saai verteld als in het gemiddelde geschiedenisboek op school. ,,Het seizoen leeft in de schaduw van zijn voorgangers’’, aldus de nieuwssite. ,,De makers proberen het eerdere succes te evenaren, zonder enige bereidheid om origineel te zijn.’’