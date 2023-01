Meer meldingen grensoverschrijdend gedrag, soms zelfs verdubbeld

The Voice-schandaalVertrouwenspersonen hebben na het schandaal bij The Voice of Holland veel meer meldingen gekregen over grensoverschrijdend gedrag. Twee derde van de klachten kwamen van medewerkers en gingen in iets minder dan de helft van de zaken over leidinggevenden.

Dat blijkt uit een peiling van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) die op verzoek van deze site is gehouden. Van de 173 leden die meewerkten geeft 89 procent aan dat er afgelopen jaar meer bewustzijn is gekomen op de werkvloer. De meeste vertrouwenspersonen geven aan dat er vaker over grensoverschrijdend gedrag is gesproken en dat mensen eerder worden aangesproken op ongewenst gedrag. Ook geven enkele vertrouwenspersonen aan dat er minder gezoend en geknuffeld wordt tijdens verjaardagen en kerst- en nieuwjaarsborrels en dat mensen geen foute grappen meer durven te maken. Vertrouwenspersonen spreken over een zoektocht naar wat nog wel en niet kan.

Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat de misstanden bij The Voice werden onthuld. Vandaag brengen wij een hele special in het teken van dit schandaal met verhalen over de hoofdrolspelers, slachtoffers en deskundigen.

Veel ondervraagden geven aan dat bedrijven meer aandacht hebben gevraagd voor grensoverschrijdend gedrag en medewerkers hebben geattendeerd op vertrouwenspersonen. Er zijn mailtjes rondgestuurd en gesprekken gevoerd. Sommige bedrijven hebben externe vertrouwenspersonen aangesteld.

Ruim de helft van de ondervraagde vertrouwenspersonen (58%) geeft aan dat het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag is toegenomen, soms zelfs is verdubbeld. Bijna driekwart van de meldingen leidde tot een klacht, aangifte of andere actie. De meeste klachten (69%) kwamen van medewerkers en gingen vooral over leidinggevenden (44%). In iets meer dan de helft van de gemelde incidenten ging het om intimidatie (56%), in 11% om seksuele intimidatie.

Volgens bestuurslid Gerda Arends van de LVV laten de cijfers zien dat medewerkers zich gesteund voelen door alle aandacht voor dit onderwerp nu in de media. Dat is volgens haar de grote winst van het afgelopen jaar. ,,Medewerkers zien de misstanden die nu naar buiten komen ook binnen hun eigen bedrijf gebeuren en voelen zich nu gesterkt dit aan de kaak te stellen. Niet zozeer omdat ze uit zijn op genoegdoening. Ze willen vooral dat het machtsmisbruik - wat het vaak is - stopt.”

Volgens vakbond FNV is de tijd nu echt rijp om werkgevers te dwingen meer maatregelen te nemen. ,,Grensoverschrijdend gedrag moeten we als een bedrijfsongeval zien.” De bond pleit voor het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon die bovendien onafhankelijk is.

