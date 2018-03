Meer kijkers voor EO-spektakel The Passion

The Passion vertelt het paasverhaal over de laatste uren van Jezus, gespeeld door Nederlandse artiesten. Dit jaar deden onder meer Tommie Christiaan, Glennis Grace en Noraly Beyer mee in het spektakelstuk. Zoals gebruikelijk werd het verhaal weer op een andere locatie vertolkt: dit keer in de Amsterdamse Bijlmer.

Met 3,1 miljoen kijkers was The Passion verreweg het best bekeken programma van de dag. Op gepaste afstand volgt het NOS Journaal van 20 uur, met twee miljoen kijkers.