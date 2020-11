Meer dan een miljoen kijkers voor nieuwe show Jeroen Pauw

Interview Dieuwertje Blok: ‘De jaren tussen mijn 20ste en 30ste zou ik niet willen overdoen’

6 november Net als heel veel Nederlanders was de presentatrice van Het Sinterklaasjournaal doof en blind bij de eerste discussies over Zwarte Piet. Totdat ze ging luisteren, met mensen praatte. Dieuwertje Blok in ons Magazine van zaterdag: ,,Het gaat er niet om hoe wij Zwarte Piet bedóélen, het gaat erom hoe anderen zich daarbij vóélen.’’