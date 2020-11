Meer dan 50.000 euro opgehaald voor KWF met verdubbelactie WIDM

Dit is de Mol van het WIDM-jubileum­sei­zoen

24 oktober Wie saboteerde toch steeds het spel in het jubileumseizoen van Wie is de Mol?. Op die vraag is vanavond in de finale van de populaire serie eindelijk een antwoord gekomen: het is niemand minder dan Jeroen Kijk in de Vegte. Nikkie de Jager en Tygo Gernandt stonden naast de Mol in de finale.