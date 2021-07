Mediasector vraagt informateur Hamer om maatregelen tegen internationale techplatformen

Vijf grote mediapartijen in Nederland hebben hun zorgen geuit in een brief aan informateur Mariëtte Hamer over de invloed van de internationale techplatformen. In het schrijven dat ondertekend is door Talpa Network, DPG Media, Mediahuis, NPO en RTL Nederland, willen zij maatregelen tegen de internationale reuzen die teveel macht zouden hebben.

,,De internationale techplatformen moeten aan dezelfde eisen gaan voldoen als Nederlandse bedrijven. Bovendien moet er meer ruimte komen voor samenwerking en gezamenlijke innovatie tussen de partijen in de Nederlandse mediasector”, aldus de brief. ‘Alleen als er sprake is van een ‘level playing field’ kan misbruik van de marktmacht van de buitenlandse techbedrijven worden voorkomen’, aldus de brief.

De mediabedrijven willen steun van het nog te vormen kabinet voor hun innovatieagenda. Ze zien dat de mondiale spelers (Google, Netflix, Facebook) veel grotere budgetten hebben voor technologische ontwikkeling. Door samen te werken op het gebied van innovatie, kunnen de mediabedrijven een gezond en concurrerend Nederlands medialandschap garanderen. Steun van het kabinet is daarbij essentieel, aldus de Nederlandse mediapartijen.

Het is uniek dat de grootste mediapartijen nu de handen ineen hebben geslagen. Ook de voorgenomen fusie tussen RTL en Talpa Network komt voort uit de strijd tegen de buitenlandse techbedrijven. ,,Amerikaanse en Chinese bedrijven veroveren de markt. Als we Nederlandse content overeind willen houden, dan moet dat op deze manier”, stelde John de Mol van Talpa Network.

Druk

Martijn van Dam, bestuurder van de NPO, is blij met de gezamenlijke oproep aan het nieuwe kabinet. ,,We voelen steeds meer druk op de cruciale functie van media in onze democratie en cultuur. Door de dominantie van de grote techbedrijven is het speelveld ongelijk en oneerlijk geworden”.

De bestuurder uitte in een interview met deze site al eeder zijn grote zorgen. Van Dam noemde als voorbeeld de deepfake- technieken waarbij nepvideo worden gemaakt die nauwelijs van echt te onderscheiden zijn. ,,Er bestaat een deepfakevideo van Tom Cruise op social media. Je ziet het verschil echt niet. Er komt een dag dat iedereen met zijn mobiel dit soort video’s kan maken. Dan gaan er dus nepvideo’s rond op sociale media van, pak’ m beet, politici die de gekste dingen doen of zeggen. Een groot gevaarrisico omdat je niet meer weer wat de werkelijkheid is. Dan rijst de vraag: kan software nog ontdekken dat het nep is? Een spannende ontwikkeling. Wij werken samen met dit soort bedrijven, juist om deepfakes te kunnen detecteren. Heftig als je dit allemaal bij elkaar optelt. Ook de politiek moet hier goed over nadenken. Met regelgeving, met budgetten.”

Ook Erik Roddenhof, CEO van DPG Media, ziet de gezamenlijke brief als een stap vooruit. ,,Het is goed dat we als sector als geheel dit signaal afgeven. We ervaren tot nu toe onvoldoende gevoel van urgentie in de politiek als het gaat om de concurrentie van de grote buitenlandse partijen.”

Beluister ook de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.