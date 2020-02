Mediarelletje, prima. Maar niet tijdens Heel Holland Bakt

WIDM-afvaller moest ‘inbreken’ in eigen huis om geheim te bewaren

12:18 Cabaretier Johan Goossens voelde zich gedwongen in te breken in zijn eigen huis toen hij voortijdig terugkeerde in Nederland na zijn exit in Wie is de Mol?. Hij wilde de schijn ophouden dat hij zich drie weken in een Frans klooster had teruggetrokken voor het schrijven van een boek. ,,Dit was nog spannender dan de Mol, dacht ik terwijl ik mijn eigen woonkamer insloop.”