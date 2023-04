Mediamagnaat Rupert Murdoch (92) blaast verloving na twee maanden alweer af

De 92-jarige Murdoch, al vier keer eerder getrouwd, vroeg de 66-jarige Smith op St. Patrick’s Day (17 maart) in New York ten huwelijk. De bruiloft zou aan het einde van de zomer plaatsvinden. Vorige week wist de Daily Mail nog te melden dat Murdoch een 11-karaats diamanten verlovingsring had gekocht voor Smith ter waarde van 2,5 miljoen dollar.

Maar volgens Vanity Fair zouden de twee onoverkomelijke meningsverschillen hebben over onder meer de uitgesproken evangelische standpunten van Smith. De voormalige mondhygiëniste was in het verleden al eens getrouwd met mediamagnaat en countryzanger Chester Smith. Haar man overleed meer dan veertien jaar geleden.

Het fortuin van de Amerikaanse zakenman wordt op 17 miljard dollar geschat. Murdoch is eigenaar van verschillende invloedrijke media, waaronder Fox News, The Wall Street Journal en de New York Post in de VS, The Sun en The Times in het Verenigd Koninkrijk en ook kranten in zijn geboorteland Australië.