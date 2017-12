Medewerker Dr. Phil: Verslaafden zijn berucht om hun leugens

,,Als het risicogevallen waren toen ze bij ons aankwamen, dan waren ze dat daarvoor ook al'', vervolgt hij. ,,Het enige verschil is dat ze nu een stap dichterbij hulp zijn, hulp die ze meestal zelf bij lange na niet kunnen betalen.''



The Boston Globe plaatste gisteren een verhaal waarin verschillende oud-deelnemers van de show beweerden dat ze drugs en drank hadden gekregen. De gasten kwamen juist naar de televisiepsycholoog om hulp te zoeken voor hun verslaving.



Zo verklaarde iemand die kampte met een alcoholprobleem dat hij een fles wodka in zijn kleedkamer vond en van een medewerker een kalmerend middel kreeg. Andere gasten vertellen dat zij een pijnlijke en mogelijk gevaarlijke detox moesten ondergaan in hun hotelkamer voordat de talkshow werd opgenomen. Een gast kocht zelfs heroïne met medeweten van de medewerkers van de show. Een andere gast, die overigens zwanger was, werd door een medewerker gefilmd toen zij op zoek ging naar een drugsdealer in Los Angeles.