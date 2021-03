Mede-schrijvers column Martijn Koning gepikeerd: ‘Jinek heeft geen ruggengraat’

Martijn Koning is vandaag uitgebreid ingegaan op de column die hij twee weken geleden voordroeg in de talkshow van Eva Jinek. De cabaretier stak aan het einde van het programma een tirade af richting Thierry Baudet, die hij antisemitisme en racisme verweet. De Forum voor Democratie-leider liep weg. Het werd een rel van jewelste, waarbij Koning het halve land over zich heen kreeg, maar zich ook gesteund zag. ,,Ik werd door de mangel gehaald en overreden door een bus.”

In de nieuwste aflevering van De Knorrepodcast vertelde Koning, in gesprek met collega-cabaretiers Raoul Heertje en Sander van Opzeeland, dat hij met de dood bedreigd is. De twee schreven, zoals wel vaker gebeurt in cabaretland, mee aan het betoog van Koning. Van Opzeeland was ‘extreem verbaasd’ over de opschudding. ,,Ik had dat totaal niet verwacht.”



Heertje: ,,Wat mij verbijstert, is dat heel normale mensen zich helemaal niet baseren op wat er gezegd is. Ik had graag iemand gezien die de tekst erbij had gepakt en gezegd: ik ga eens even bewijzen waarom dit een schandalige column is. Sander (Schimmelpenninck) is de enige die heeft gezegd: ik pak de tekst, ga ‘m eens rustig lezen en kijken: wat ís die tekst”, verwees hij naar een column die Schimmelpenninck over Koning schreef in De Volkskrant.

Quote Jinek gaat nu zes maanden van de buis. Zij krijgt nu een ruggen­graat­ope­ra­tie. Die wordt geïmplemen­teerd Raoul Heertje

Zetels

Dat Konings column over Baudet hem zetels zou hebben opgeleverd, trok het drietal ernstig in twijfel. ,,Dus een comedian verandert het politieke landschap?” vroeg Koning zich af. ,,Waar is het bewijs dan?”



Heertje: ,,Er komt iemand op televisie. Die zegt wat. Daar ben je heel kwaad over en dan ga je op Baudet stemmen? Hoe werkt dat dan?”



Van Opzeeland: ,,Dat iemand zegt: ik zou eigenlijk op de dierenpartij stemmen, maar ik vond het zo naar dat Koning in de column over zijn kinderen begon, nu ga ik op Baudet stemmen. Één iemand zegt iets en anderen gaan dat klakkeloos napapegaaien. Stel dat het waar is, de kans is één op tien miljoen, dat jij Baudet zes zetels hebt gebracht, dan ben je de machtigste man van Nederland. Dan is dit wereldnieuws. Dan word je morgen gebeld door Wopke Hoekstra die dan vraagt: kun je mij ook afzeiken, alsjeblieft. Jij bent een soort wonderdokter.”



Heertje, grappend refererend aan de mislukte oudejaarsconference van Koning in 2019: ,,Stel dat jij de oudejaarsshow vorige week had gedaan. Dan was Baudet nu premier.”

Eva Jinek

De heren bekritiseerden ook de handelwijze van Eva Jinek en RTL, die een statement gaven waarin ze afstand namen van de tekst van Koning en excuses maakten richting Baudet. Heertje vindt dat Jinek geen ruggengraat heeft: ,,Zij gaat nu zes maanden van de buis. Zij krijgt nu een ruggengraatoperatie. Die wordt geïmplementeerd.’’ Van Opzeeland noemde het statement van RTL en Jinek ‘een van de engste dingen die gebeurde’.

,,Zij hebben jou onder de bus gegooid en daarna tegen die buschauffeur gezegd: ‘draai nog even om en rijd er nog een keer overheen’. In het statement stellen zij met klem het vrije woord een groot goed te vinden, maar tegelijk vinden ze ook dat dat vrije woord door de redactie gecheckt moet worden en eventueel herschreven. Dat vind ik opmerkelijk, want dat kan niet allebei.”



Alle ophef is Koning niet in de koude kleren gaan zitten. ,,Waar ik nu bang voor ben, is dat ik geen idee meer heb wanneer ik echt iets goed doe. Ik voel nu ook nul zenuwen meer. Ik kan nu gewoon alles aan, want wat moet er nu nog gebeuren? Ik werd door de mangel gehaald en overreden door een bus.”



Jesse Klaver

Koning kwam ook nog terug op de ophef die ontstond nadat hij op deze site had aangegeven voor GroenLinks-voorman Jesse Klaver te hebben geschreven. ,,Ik ontmoette hem een aantal keer bij een programma en later kwam ik een beetje met GroenLinks in contact. Ik ben nooit lid geweest, maar ik ben ook een aantal keren mee geweest naar van die brainstormsessies. Later heb ik wat teksten geschreven.”

Dat waren bijvoorbeeld grappen over Wilders, maar ook Rutte, die Klaver in debat kon gebruiken. Inmiddels doet hij niets meer voor de partij na een mislukt optreden. ,,Ik zou eigenlijk een stuk bij een speciale dag doen in het bos. Maar toen was ik ziek. Dus toen vroegen ze of ik dat later nog een keer kon doen bij hun op de fractie op het Binnenhof. Iedereen zat aan tafel, maar dat werkte helemaal niet, omdat ze dachten dat ik serieus was. Toen doofde de liefde een beetje.”

