Mede-oprichter Mojo: Er is wel meer in het leven dan rock-’n-roll

Diddy: Ik schoot in 'ma­ma-mo­dus' na dood van ex Kim Porter

3:37 Na de dood van zijn ex Kim Porter afgelopen november was de eerste zorg van Sean 'Diddy' Combs dat zijn kinderen het nieuws niet via de media vernamen. ,,Ik schoot meteen in de mama-modus’’, vertelt de muzikant in Essence. ,,Ik stuurde overal mensen naartoe om er maar voor te zorgen dat ze het niet van een ander hoorden.’’