Mede dankzij de spraakmakende Sylvia Hoeks intrigeert See vanaf het begin

In de eerste aflevering van See, een futuristisch apocalyptisch drama van Apple TV+, zorgt Sylvia Hoeks zonder meer voor de meest spraakmakende scène.

Als de niets en niemand ontziende Koningin Kane, een rol waarvoor de Nederlandse, in Los Angeles wonende actrice zich liet kaalscheren, wil de monarch zich in gebed richten tot God. Haar methode is niet bepaald alledaags: al masturberend lijkt het alsof zij in een soort extase belandt om zodoende met de Almachtige in contact te komen.

Uit dit fragment blijkt al dat in See, de duurste serie die Apple TV+ heeft tot nu toe heeft geproduceerd, geen halve maatregelen worden genomen. De makers gaven van te voren te kennen nogal ambitieus te zijn: het prestigeproject moest minstens kunnen wedijveren met de inmiddels beëindigde hitreeks Game of Thrones van concurrent HBO.

Het uitgangspunt van de reeks is opmerkelijk: het verhaal speelt zich af in de verre toekomst, zo rond 2619, als de mensheid door allerlei rampspoed is gedecimeerd tot een kleine twee miljoen zielen. Bijkomend probleem: iedereen is blind, vermoedelijk als gevolg van een virus. Als op een dag een vluchtelinge bevalt van een tweeling die wel kan zien, breekt de hel los.

De hoofdrol in de reeks is weggelegd voor de Amerikaanse reus Jason Momoa, die eerder in Game of Thrones en in de superheldenfilm Aquaman was te zien.

Momoa is met zijn lange gestalte en wilde haardos een imponerend figuur die perfect geschikt is voor dit soort larger-than-life-rollen. Zelfs Dame Helen Mirren was van hem gecharmeerd toen zij hem onlangs stiekem tijdens een vlucht kiekte in businessclass. ,,Hij is een van de aantrekkelijkste mannen die ik in jaren heb gezien’’, constateerde de actrice zonder schroom.

Momoa leidt in See de stam die de tweeling herbergt. Het gevolg is dat Koningin Kane haar leger op hen afstuurt om de kinderen in handen te krijgen. Het leidt tot enkele veldslagen en achtervolgingen waarbij de makers zeer inventief zijn om blinde krijgers, onder wie opvallend veel vrouwen, elkaar de hersens in te laten slaan.