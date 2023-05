Meau haar dag kan niet meer stuk: ‘Maakt mij niet eens meer uit hoeveel mensen er op het festival staan’

Met video LIVE | Bevrij­dings­fes­ti­vals Groningen, Zwolle en Assen hervat na stilleg­ging om noodweer

Minister-president Mark Rutte heeft samen met zangeres Froukje op het bevrijdingsfestival in Zwolle het bevrijdingsvuur ontstoken. De premier grapte in Zwolle nog dat het volgens hem droog zou blijven, maar niet veel later trok er noodweer over het festival. Ook festivalterreinen in Groningen en Assen moesten worden ontruimd vanwege het weer. Inmiddels zijn de drie festivals weer hervat. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.