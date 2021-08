Maxime Meiland over geflopte kledinglijn: ‘Het kostte me een halve ton’

Modelijn Maxime Meiland komt regelrecht van AliExpress

26 juni Monciel, de modelijn die Maxime Meiland (24) vandaag vanuit Frankrijk lanceerde, is niet helemaal van haar hand. Een aantal items zijn met een muisklik te bestellen via AliExpress, een webwinkel waar Chinese particulieren of kleine bedrijven hun waar aanbieden. Kleding daar bemachtigen is een stuk goedkoper dan bij Monciel.