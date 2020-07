Maxime gooit benen de lucht in op Amsterdams dak en Daphne reist toch af naar Spanje

Frenna glundert nog na: terugkeer op podium voelde als thuiskomen

8:20 Frenna (28) zit daags na zijn eerst soloshow in de Ziggo Dome nog een beetje op een roze wolk. Hoewel er vanwege de coronacrisis geen volle tribunes waren, was het concert een droom die uitkwam. ,,Het was echt fantastisch. Ik zou het graag nog een keer overdoen”, glundert Frenna na.