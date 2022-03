Maxime bijt van zich af na negativiteit en Bibi heeft nesteldrang

Kort geding Kink over noodverlen­ging FM-frequen­ties afgewezen: ‘Nieuwe stappen volgen’

Het kort geding van radiozender Kink tegen de staat over de noodverlenging van de FM-frequenties is afgewezen. Het station werd tijdens de behandeling gesteund door Qmusic. Er volgt in juni nog een bodemprocedure.

