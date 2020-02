Máxima straalt op wereldpremière Nationale Ballet

Faalangst dwingt Boudewijn de Groot te stoppen: ‘Laatste keer dat ik zingend op tv kom’

6 februari Boudewijn de Groot neemt dit jaar afscheid van het podium. Reden daarvoor is faalangst, bekende de 75-jarige zanger vanavond in De Wereld Draait Door. Daar zei hij de tv al gedag: ,,Dit is de laatste keer dat ik zingend op televisie kom.”