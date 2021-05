Máxima: ‘Stiekem blij dat ik door corona tijd heb met kinderen voor ze het huis uit gaan’

In The Investiga­ti­on verdient de moordenaar geen naam

14 mei Vier jaar geleden werd de Zweedse journaliste Kim Wall (1987-2017) door de uitvinder Peter Madsen vermoord en in stukken gesneden aan boord van zijn zelfgebouwde duikboot. In de Deense serie The Investigation wordt het oplossen van de gruwelijke misdaad die wereldwijd veel publiciteit trok op een bijzondere wijze gereconstrueerd.