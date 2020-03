Máxima steekt mensen met psychische problemen hart onder de riem

,,Ons koningshuis laat zien zeer betrokken te zijn bij mensen die te maken hebben met psychische kwetsbaarheid. Ontzettend hartverwarmend, dit telefoontje van koningin Máxima. Juist in deze crisistijd heeft onze achterban deze steun hard nodig”, gaf Ter Avest na afloop van het gesprek aan.



Er wordt in de geestelijke gezondheidszorg momenteel hard gewerkt aan alternatieve behandelprogramma’s zoals videobellen en onlinehulp. Ter Avest: ,,De koningin toonde zich enorm betrokken bij hoe het met de mensen in de ggz gaat, zowel de hulpverleners als degenen die hulp nodig hebben. Ze beseft dat de coronacrisis een groot effect heeft op de psychische gezondheid van mensen. Met vereende krachten moeten we werken aan de nodige zorg en ondersteuning voor mensen in psychische nood.”



Máxima bracht in het najaar een werkbezoek aan de organisatie in Amersfoort. Ze ging in het Huis voor de Gezondheid in gesprek met ervaringsdeskundigen, onder meer over de gevolgen van schaamte en stigma op de werkvloer. Ook sprak ze met jongeren die zijn verbonden aan een onderwijsprogramma voor het bespreekbaar maken van psychische problemen. Ter Avest: ,,We waren al heel erg vereerd met het bezoek van de koningin in oktober, maar dat ze ons nu speciaal belt om alle mensen met psychische problemen en hun naasten te steunen in deze moeilijke tijd, dat raakt mij echt”.