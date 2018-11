Máxima moet rust houden na gezondheidsklachten

,,Nadere testen moeten deze diagnose nog bevestigen’’, luidt de korte verklaring. De koningin moet meer onderzoeken ondergaan om een darminfectie te bevestigen.

Als gevolg van de beslissing van haar doktoren zal Máxima moeten afzien van een voorgenomen reis naar Tanzania. Die trip stond voor dinsdag en woensdag gepland vanuit haar functie als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

De koningin maakt een ingewikkeld jaar door. Op 6 juni beroofde haar jongere zus Inés zich van het leven in Argentinië. Na een korte rouwperiode ging Máxima snel daarna weer volop aan het werk.

Lachende gezichten

Uitgerekend vandaag bracht Máxima in Amsterdam een bezoek aan 113 zelfmoordpreventie, waar ze met vrijwilligers sprak en de ‘113 Vraag Maar’-app lanceerde. Koningshuisverslaggever Jeroen Schmale was bij die bijeenkomst aanwezig en woonde als enige journalist gesprekken van de koningin met vrijwilligers bij. ,,Het was een gevoelige bijeenkomst, gezien de tragische gebeurtenissen in Máxima’s familie. Maar geen moment had ik vanmiddag twijfels over haar fysieke gesteldheid,’’ vertelt Schmale.

,,Zoals bij elk bezoek was ze tot in de puntjes voorbereid, geïnteresseerd en zelfs dit precaire werkbezoek wist ze af te sluiten met alleen maar lachende gezichten, ook bij zichzelf. Over de ernst van de klachten kunnen uiteraard alleen de dokteren oordelen, maar ik vermoed dat de Rijksvoorlichtingsdienst zich vooral genoodzaakt zag om de vermoedelijke darminfectie naar buiten te brengen vanwege het afblazen van de reis naar Tanzania. Vrijwel altijd reist een klein gezelschap journalisten tijdens die VN-reizen met Máxima mee, zij moeten natuurlijk ook op de hoogte gebracht worden. Tekenend is ook dat, ondanks de klachten van de koningin, koning Willem-Alexander de afgelopen dagen een oefening van het Korps Mariniers bijwoonde in Schotland.’’

Hersenschudding

Twee jaar geleden in juli moest Máxima ook even rust houden nadat ze aan een val een lichte hersenschudding over hield. ,,Ze moet nu echt rust houden want anders duurt het te lang’’, zei de koning daarover.

Behalve de reis naar Tanzania zijn nog geen wijzigingen in de agenda van Máxima opgenomen. Haar volgende openbare optreden is ook pas op woensdag 21 november, als het koningspaar de president van Singapore en zijn vrouw in Amsterdam ontvangen voor een tweedaags staatsbezoek aan ons land.

