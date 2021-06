Máxima geniet van filmgeschiedenis in Eye Filmmuseum

Máxima, die langsging bij het museum vanwege het 75-jarig bestaan, werd aan het begin van het bezoek samen met burgemeester Femke Halsema en andere aanwezigen getrakteerd op een presentatie over alle activiteiten van Eye. Zo werd verteld over onder meer het educatieve programma, de programmering en het nieuwe streamingplatform Eye Film Player.

De tijd dat nylon verplichte kost was aan het hof, is echt voorbij: Máxima draagt met dit weer géén panty

In het Spaans

Na de rondleiding sprak de koningin met enkele filmmakers, zoals regisseurs Martin Koolhoven en Shariff Korver. Vooral met laatstgenoemde was het gesprek bijzonder. De twee spraken namelijk in het Spaans over onder meer het maken van de film Do Not Hesitate. Korver stelde adjunct-directeur Eye Ido Abram gerust dat hij alleen maar mooie dingen over hem zei tijdens het gesprek. ,,Dat kan ik alleen maar bevestigen”, beaamde de koningin lachend.