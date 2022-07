Max Velthuijs-prijs 2022 voor Philip Hopman

In een reactie laat de illustrator weten dat het winnen van de prijs hem ‘euforisch’ maakt en dat het plezier in zijn werk voor een groot deel verband houdt met het succes van de prentenboekenreeks Boer Boris. ,,Dat is een heel fijne samenwerking met Ted van Lieshout. We krijgen veel positieve feedback van ouders en grootouders. Kinderen verliezen zich niet alleen in de verhalen en de tekeningen, maar de boekenserie stimuleert ook om zelf te gaan lezen. Ik vind het bijzonder dat ik mijn talent daarvoor in kan zetten.”