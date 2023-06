Maurice Swirc wint Brusseprijs voor beste journalistieke boek met ‘De Indische doofpot’

De toekenning van de prijs, een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en waaraan een geldbedrag van 10 duizend euro is verbonden, werd zaterdagavond bekendgemaakt in radioprogramma Met het oog op morgen.



Volgens de jury is het boek ‘een belangrijk naslagwerk dat niet alleen uitlegt wat zich heeft afgespeeld, maar vooral ook hoe het allemaal kon gebeuren, in een tijd waarin het koloniale verleden van Nederland opnieuw bevraagd wordt’, aldus juryvoorzitter Hasna El Maroudi. ‘De auteur laat met zijn boek zien dat het geweld in het Nederlandse optreden in Nederlands-Indië systematisch en “gewoon” was. Het was de cultuur. De maatschappelijke betekenis van dit boek is dan ook groot omdat het nieuwe inzichten biedt. Het boek houdt ons allen een spiegel voor.’