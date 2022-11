Maud geeft update over boer Evert: ‘Het is soms wel veel gedoe’

,,Máár’’, gaat ze verder voordat Yvon verder vraagt: ,,Het is niet makkelijk ofzo, hoor. De boerderij, dat klopt allemaal wel. Maar ik leef ook nog na acht jaar weer met een man samen.’’ Ze noemt Evert ‘een bijzondere man’. ,,Die ook niet heel veel gewend is met een vrouw om zich heen. Dat is allemaal gedoe. Het heeft best wel impact. Maar we kunnen het ontzettend goed vinden. Je moet elkaars gebruiksaanwijzing heel goed leren lezen. Dat is soms wel even ingewikkeld, maar we beginnen elkaar steeds beter te begrijpen.’’