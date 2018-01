Mattie Valk (32) laat frons uit voorhoofd spuiten

De bekende dj deed de opmerkelijke bekentenis vanochtend in de Qmusic-ochtendshow Mattie, Fien & Igmar , die ondanks zijn korte bestaan dit jaar is genomineerd voor de Gouden RadioRing. Openhartig gaf de ijdele dj toe veel moeite te hebben gehad met zijn fronsrimpel. ,,Die is bij mij ongeveer drie jaar geleden gekomen en werd eigenlijk alleen maar groter'', vertelde Mattie. De dj grapte dat mensen hun stem konden horen weerklinken als ze dichtbij de groeven in zijn huid spraken. ,,Ik vond het storend worden. Misschien is dat tussen mijn oren iets te groot geworden. Maar ik dacht: als ik dat kan verhelpen met een beetje botox... Zeker ook omdat het bij botox na drie maanden weer is verdwenen.''

Mattie begaf zich naar een kliniek, waar zijn huid werd geanalyseerd. ,,Toen zei de man in kwestie: we kunnen hier zó veel doen'', vertelde Mattie lachend. Zijn huid werd door de specialisten zo'n 40 jaar oud geschat.



Toen Mattie eenmaal op de stoel van de chirurg lag, was hij bang dat de ingreep pijn zou gaan doen. ,,Maar je krijgt eerst verdovingscrème opgesmeerd en vervolgens waren het ongeveer vijf, zes prikjes'', aldus Mattie. De botox was voor Valks rimpels niet genoeg. ,,De rimpel was zo diep, dat er ook fillers bij moesten.''



Voor een optimaal resultaat zou de dj zich eigenlijk nog twee of drie keer moeten laten behandelen. Maar daar peinst hij niet over. ,,Hier stopt het, het was voor mezelf ook een soort experiment.''