Mattie, Marieke en Domien voor onbepaalde tijd opgesloten

Brandweer­vrouw Chantal scoort meer dan 1,3 miljoen kijkers

8:06 Ruim 1.366.000 mensen zaten gisteren voor de buis om Chantal Janzen te zien ploeteren bij verschillende baantjes in haar nieuwe programma Chantal Komt Werken. De blondine werd onder meer omgedoopt tot brandweervrouw én werd uitgenodigd om een handje te helpen in de Efteling. Janzen staat met de eerste aflevering van haar nieuwe serie op de derde plek in de lijst van best bekeken programma's.