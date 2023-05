Mattie loopt door foutje met schuimende oksels en Jan ondergaat peperdure metamorfose

Geschrok­ken Echte Gooische moeder Bo Wilkes krijgt advies baarmoeder te laten verwijde­ren

Echte Gooische moeder Bo Wilkes heeft van de gynaecoloog het advies gekregen om haar baarmoeder te laten verwijderen. Dat vertelt ze in een openhartig verhaal in Linda, waarmee ze een petitie ondersteunt tegen de leeftijdsgrens voor een uitnodiging voor het HPV-vaccin. ‘Voor mij was het al niet meer van toepassing.’