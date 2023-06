Mattie en Marieke over Foute 1500 op Qmusic: ‘Muzikale injectie van blijdschap’

Abba, K3, Snollebollekes, Aqua, Guus Meeuwis, de Spice Girls, Paul Elstak en Queen hebben iets gemeen: ze zijn deze week allemaal veelvuldig te horen op Qmusic. Daar is de Foute 1500 vrijdagmiddag van start gegaan. Ochtendshow-dj’s Mattie Valk en Marieke Elsinga vertellen over hun favorieten.

De kroeg, het strand of tijdens een schoolfeest. De Foute 1500 staat vol met liedjes die luisteraars ergens mee naartoe nemen. ,,Foute nummers zijn onlosmakelijk verbonden met een bepaalde periode uit je leven”, vertelt ochtendshow-dj Marieke Elsinga. ,,Ik heb dat zelf bijvoorbeeld met het nummer Vamos A La Playa van Miranda. Ik weet nog dat ik op de campingdisco in Italië zó veel op dat liedje heb gedanst en per se dat singletje wilde kopen, nog in Italië. Maar ik wist niet meer hoe de zangeres heette. Dus ik in elk platenzaakje vragen naar Vamos A La Playa, en dan kwamen ze altijd aan met het gelijknamige nummer uit de jaren ‘80 van Righiera. Het zijn dat soort herinneringen die luisteraars ongetwijfeld ook hebben bij bepaalde liedjes.”

Maar wat maakt een nummer nou een fout nummer? Elsinga: ,,Een echte foute hit is het voor mij als je erop kunt meezingen. En dan hoef je niet eens per se de tekst te weten.” Haar collega Mattie Valk vult aan: ,,Foute muziek is geen exacte wetenschap. De rode draad door foute hits, is dat je ze meezingt. Hij blijft in je hoofd zitten. Je wordt er blij van, of je gaat er bij zwijmelen. Je ziet de wereld even door een roze bril en het haalt je uit de sleur van alledag. Het is een muzikale injectie van blijdschap.”

Ik heb mijn zoontje Jip overigens nog niet geïntrodu­ceerd in het genre, maar ik kan hem natuurlijk binnenkort een keer Schni-sch­na-schnap­pi leren Marieke Elsinga

,,Het is een misvatting dat ‘fout’ hetzelfde betekent als ‘slecht’”, vervolgt Valk. ,,Sterker nog: de nummers die in de Foute 1500 belanden zijn eigenlijk meestal steengoed. Neem bijvoorbeeld ABBA, dat is kwalitatief prachtige muziek. Het zijn nummers die lekker blijven hangen en heel erg aanspreken, maar die je misschien niet zo snel op als lievelingsmuziek op je datingprofiel zal zetten.”

Mooie herinneringen

Valk heeft ook mooie herinneringen bij veel nummers. ,,Voordat we als dj-team op het podium gaan bij de officiële opening van de Foute Party, draaien we altijd Paradise By The Dashboard Lights van Meat Loaf. Als je dan de laatste klanken hoort, weet je: zo meteen begint het en gaat het dak eraf. Dat is al jaren zo. De rest van het jaar doet het nummer me ook aan die adrenalinestoot denken.”

Niet alleen tijdperken of herinneringen doen denken aan bepaalde nummers, ook vrienden of familie hebben vaak hun eigen labeltje in de vorm van een foute hit. Bij haar partner Sander heeft Marieke bijvoorbeeld ook direct een fout nummer paraat. ,,Bij hem denk ik aan Leef van André Hazes, want die zet hij altijd op vrijdag om 17.00 uur keihard op om het weekend in te luiden. Ik heb mijn zoontje Jip overigens nog niet geïntroduceerd in het genre, maar ik kan hem natuurlijk binnenkort een keer Schni-schna-schnappi leren”, besluit de dj lachend.

De Foute 1500 is vanaf 18.00 uur tot en met 23 juni te horen op Qmusic. Op 23 en 24 juni is in de Brabanthallen de Foute Party, met onder anderen Snollebollekes, Donnie en Chantal Janzen, Belle Perez en de Qmusic-dj’s.

Favorieten van Mattie & Marieke Marieke

Favoriet: ,,Mijn eigen favoriet is eigenlijk altijd al Crucified van Army of Lovers. Ik was als kind al gek op dat liedje. Ik had alleen geen idee hoe je Crucified schreef, dus in vriendenboekjes liet ik dat mijn 6 jaar oudere broer Maarten schrijven.”



Denkt aan Mattie bij: ,,Bij Ritmo van Georgina Verbaan denk ik altijd aan Mattie. Echt een vergeten fout liedje, maar het is een van de favorieten van Mattie.” Mattie

Favoriet: ,,Mijn all time favourite is Your Smile van Charlie Lownoise en Mental Theo, want dat is zo’n ontzettend grote explosie van energie. Dit jaar is de Engelbewaarder van Marco Schuitmaker daarbij gekomen. Dat nummer laat zien dat muziek en in het bijzonder het genre ‘fout’ ongrijpbaar is. Soms weet je niet wat het is met een liedje waardoor je het in één keer meezingt. Waarom doet het ene liedje je wel iets en het andere niet?” Denkt aan Marieke bij: ,,Wes met Alene. Ik kan me herinneren dat we dat nummer draaiden en dat we later de studiobeelden terugkeken. Dan stond Marieke drie minuten heel wild te dansen op dat liedje, terwijl de rest gewoon stoïcijns doorwerkte. We zagen dat pas op de videobeelden. Dat iedereen helemaal los kan gaan en dat de anderen dat de normaalste zaak vinden. Dat geeft een beetje de sfeer van het foute uur en ons radioprogramma weer.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: