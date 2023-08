Mattie en Marieke ook komende jaren vast radioduo: contractverlenging bij Qmusic

Het succes zit ‘m onder andere in de verschillende karakters, denkt Marieke Elsinga. In een dubbelinterview met Mattie Valk, dat zaterdagochtend op deze site verschijnt, vertelt ze hierover. ,,Juist door het feit dat we tegenpolen zijn - Mattie is chaotisch en wat conservatiever, ik ben vrij gestructureerd en progressief - zijn we een goed duo op de radio. Onze tegenstellingen zorgen voor spanning. We weten na vijf jaar radio maken ook precies op welke plek we moeten prikken om elkaar op de kast te krijgen.”



De twee hadden tijdens hun zomerstop veelvuldig contact. ,,We sturen elkaar audio-apps en foto’s, maar sommige anekdotes slik ik bewust in, omdat ik zijn eerste reactie op de radio wil horen. Dat is soms moeilijk. Ik ben gewend om alles met hem te delen”, vertelt ze.